Пациентов районной больницы в Хабаровском крае кормили просрочкой

В Ванинском районе прокуратура добилась устранения нарушения при организации питания пациентов местной больницы. Надзорный орган проверил, как соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического закона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Оказалось, что несколько сотрудников буфета и пищеблока не прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, а в самих помещениях, где готовилась еда, не обеззараживали воздух. Бактерицидного оборудования там не было.
Обнаружились и просроченные продукты, повреждения на стенах.
«Прокурором района главному врачу больницы внесено представление. По постановлениям прокурора района медицинское учреждение и его руководитель привлечены к административной ответственности по статье “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения” в виде штрафов на общую сумму 10,5 тысячи рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения были устранены.