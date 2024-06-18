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Пациентов районной больницы в Хабаровском крае кормили просрочкой

Проверку организовала прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В Ванинском районе прокуратура добилась устранения нарушения при организации питания пациентов местной больницы. Надзорный орган проверил, как соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического закона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Оказалось, что несколько сотрудников буфета и пищеблока не прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, а в самих помещениях, где готовилась еда, не обеззараживали воздух. Бактерицидного оборудования там не было.

Обнаружились и просроченные продукты, повреждения на стенах.

«Прокурором района главному врачу больницы внесено представление. По постановлениям прокурора района медицинское учреждение и его руководитель привлечены к административной ответственности по статье “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения” в виде штрафов на общую сумму 10,5 тысячи рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения были устранены.

Прокуратура