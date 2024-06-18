В Омск прибыли кругосветные путешественники с лётным стажем в 105 лет

На аэродроме Поповка Омской области 17 июня приземлился экипаж из Новой Зеландии на самолёте Piper PA-24, который совершает кругосветное путешествие. Пилоты — 84-летний Боб Бейтс (Bob Bates) и 77-летний Барри Пейн (Barry Payne). На двоих их лётный стаж составляет 105 лет. Они являются самым возрастным экипажем, который совершает кругосветный перелёт. По России самолёт путешественники ведут по маршруту Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Казань, Москва, Великий Новгород и Санкт-Петербург.