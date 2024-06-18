В Красноярске впервые провели трансплантацию костного мозга

В апpеле 2022 года к медикам обратилась девушка с диагнозом «Лимфома Ходжкина». После нескольких курсов химиотерапии удалось добиться ремиссии заболевания, однако в ноябре произошел рецидив.
Врачи приняли решение провести трансплантацию собственных столовых стволовых клеток юной пациентки. Забор материала был осуществлен в феврале, а после заморожен. Пересадка состоялась в конце мая.
После процедуры у девушки возникли инфекционные осложнения, в связи с чем потребовалось переливание крови. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, количество лейкоцитов повышается.
Реализация проекта по трансплантации костного мозга стала возможной благодаря поддержке федеральных и краевых властей, а также благотворительных фондов.
В отделении трансплантации костного мозга сейчас находятся еще четверо пациентов. Они готовятся к пересадке клеток или проходят химиотерапию в стерильных условиях.
Красноярскому краю на 2024 год выделено 10 квот на проведение трансплантации костного мозга за счет федерального бюджета. Квоты предназначены для детей со злокачественными заболеваниями.