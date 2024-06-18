Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске впервые провели трансплантацию костного мозга

Операцию выполнили в краевом центре охраны материнства и детства для 12-летней пациентки.

Источник: РИА "Новости"

В апpеле 2022 года к медикам обратилась девушка с диагнозом «Лимфома Ходжкина». После нескольких курсов химиотерапии удалось добиться ремиссии заболевания, однако в ноябре произошел рецидив.

Врачи приняли решение провести трансплантацию собственных столовых стволовых клеток юной пациентки. Забор материала был осуществлен в феврале, а после заморожен. Пересадка состоялась в конце мая.

После процедуры у девушки возникли инфекционные осложнения, в связи с чем потребовалось переливание крови. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, количество лейкоцитов повышается.

После полного выздоровления пациентка продолжит лечение путем лучевой терапии, что позволит продлить ремиссию заболевания.

Реализация проекта по трансплантации костного мозга стала возможной благодаря поддержке федеральных и краевых властей, а также благотворительных фондов.

В отделении трансплантации костного мозга сейчас находятся еще четверо пациентов. Они готовятся к пересадке клеток или проходят химиотерапию в стерильных условиях.

Красноярскому краю на 2024 год выделено 10 квот на проведение трансплантации костного мозга за счет федерального бюджета. Квоты предназначены для детей со злокачественными заболеваниями.

здоровье