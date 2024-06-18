Омичи почувствовали запах фекалий в городе. Минприроды объяснило почему

В телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» омичка пожаловалась на ужасную вонь фекалиями в городе. Неприятный запах сопровождал жительницу по время прогулки по улице Мельничная.
«Мало того, что перерыли всё вдоль улицы, так ещё и вонь стоит и днём, и ночью!!! Окно невозможно открыть. Ни от кого нет ответа на вопрос, что вообще происходит на этом участке», — сетует омичка.
Министерство природы Омской области отреагировало на сообщение омички, отметив, что в городе с 14 июня был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Безветреная погода и высокая влажность воздуха не способствовали рассеиванию выбросов, из-за чего в некоторых районах Омск был неприятный запах.
«Мониторинг атмосферного воздуха на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ осуществляется круглосуточно стационарными наблюдательными постами. При наличии неприятного запаха вы можете обратиться в центр экомониторинга, где фиксируются все обращения омичей на неприятный запах или выбросы. В случае коллективных сообщений граждан из одного района, будут организованы замеры качества атмосферного воздуха в указанном районе передвижной эколабораторией. Заявки принимаются круглосуточно. Телефоны для связи: 8−923−685−56−31 — WhatsApp, 37−80−21», — добавили в Минприроды.