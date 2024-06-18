Сколько пляжей открыты в Севастополе

Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. По информации ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, начавшаяся неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды.