Сколько пляжей открыты в Севастополе

«В субботу (15 июня — ред.) в нашем регионе официально начался купальный сезон. К работе приступили 27 пляжей», — говорится в сообщении.
Также в спасательном ведомстве напомнили, что выбирать для купания следует только оборудованные для этого пляжи.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. По информации ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, начавшаяся неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды.