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Сколько пляжей открыты в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. В севастопольском регионе работу начали 27 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«В субботу (15 июня — ред.) в нашем регионе официально начался купальный сезон. К работе приступили 27 пляжей», — говорится в сообщении.

Также в спасательном ведомстве напомнили, что выбирать для купания следует только оборудованные для этого пляжи.

Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. По информации ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, начавшаяся неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды.

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