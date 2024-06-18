Вернувшийся из зоны СВО житель Чернушки погасил полумиллионный долг по кредитам

Спустя полгода боец приехал в отпуск и сразу же явился в подразделение службы приставов. Несмотря на то, что в соответствии с законом мер принудительного взыскания к нему не применялось, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. В настоящее время все исполнительные производства в его отношении окончены фактическим исполнением.