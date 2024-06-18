Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернувшийся из зоны СВО житель Чернушки погасил полумиллионный долг по кредитам

Житель Чернушки погасил долги перед банком после возвращения из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

В отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находились исполнительные производства о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности в размере 500 тыс. руб. От судебных приставов мужчина не скрывался, но долгое время не гасил долги, поскольку нигде не работал, имущества в собственности не имел.

Чтобы погасить долги, он решил отправиться добровольцем в зону СВО. Заключив контракт с министерством обороны РФ, чернушанин воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств. Судебный пристав удовлетворил его ходатайство, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл на фронт.

Спустя полгода боец приехал в отпуск и сразу же явился в подразделение службы приставов. Несмотря на то, что в соответствии с законом мер принудительного взыскания к нему не применялось, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. В настоящее время все исполнительные производства в его отношении окончены фактическим исполнением.