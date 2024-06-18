Вернувшийся из зоны СВО житель Чернушки погасил полумиллионный долг по кредитам

Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.
В отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находились исполнительные производства о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности в размере 500 тыс. руб. От судебных приставов мужчина не скрывался, но долгое время не гасил долги, поскольку нигде не работал, имущества в собственности не имел.
Чтобы погасить долги, он решил отправиться добровольцем в зону СВО. Заключив контракт с министерством обороны РФ, чернушанин воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств. Судебный пристав удовлетворил его ходатайство, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл на фронт.
Спустя полгода боец приехал в отпуск и сразу же явился в подразделение службы приставов. Несмотря на то, что в соответствии с законом мер принудительного взыскания к нему не применялось, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. В настоящее время все исполнительные производства в его отношении окончены фактическим исполнением.