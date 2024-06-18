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Минцифры проведет замеры качества интернета в Казахстане

Для обеспечения высокого качества интернета и сотовой связи в городах, технические специалисты Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проводят замеры качества связи в городах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pixabay.com

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что уже создан оперативный штаб, в который включены представители министерства, местных исполнительных органов и операторов связи. Штаб должен контролировать качество связи и реагировать на проблемы с ней.

— В качестве дополнительной меры министерство, по согласованию с Комитетом национальной безопасности, вносит изменения в подзаконный акт в части разрешения установки базовых станций на государственных учреждениях, где нет помещения по защите государственных секретов.

заявил Жаслан Такиев на заседании Правительства.
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