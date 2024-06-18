Минцифры проведет замеры качества интернета в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что уже создан оперативный штаб, в который включены представители министерства, местных исполнительных органов и операторов связи. Штаб должен контролировать качество связи и реагировать на проблемы с ней.
— В качестве дополнительной меры министерство, по согласованию с Комитетом национальной безопасности, вносит изменения в подзаконный акт в части разрешения установки базовых станций на государственных учреждениях, где нет помещения по защите государственных секретов.