Ливни накроют Нижегородскую область днём и вечером 18 июня

Напомним, что в Нижегородской области на этой неделе ожидается неустойчивая, с ливнями и грозами погода. В начале семидневки в регионе будет активничать черноморский циклон, который пришёл из Тавриды, а затем его выместит холодный атмосферный фронт. Таким образом, в первые дни столбики термометров покажут до +28°, а вот во второй половине недели температура опустится на 10 градусов.