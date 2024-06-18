Ливни накроют Нижегородскую область днём и вечером 18 июня

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.
Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.
На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности.
Напомним, что в Нижегородской области на этой неделе ожидается неустойчивая, с ливнями и грозами погода. В начале семидневки в регионе будет активничать черноморский циклон, который пришёл из Тавриды, а затем его выместит холодный атмосферный фронт. Таким образом, в первые дни столбики термометров покажут до +28°, а вот во второй половине недели температура опустится на 10 градусов.
Как сообщалось ранее, часть улиц затопило в Дзержинске после дождя 17 июня.
Энергетики филиала «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях непогоды и осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей. Коммунальщики Нижнего новгорода также приведены в полную готовность.