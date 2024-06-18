На Замоскворецкой линии метро обновляют наддверную навигацию в поездах

«Сергей Собянин поставил задачу продолжать делать московский транспорт еще удобнее, безопаснее, доступнее и современнее. С 2015 года приводим взаимодействие с пассажирами к единому стандарту — это касается и системы навигации, которая стала понятной и информативной. Мы используем самые современные решения, например наддверные экраны в новейших поездах метро уже на четырех линиях», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Сейчас улучшенной наддверной навигацией оснащено более 150 поездов. Они курсируют по Замоскворецкой, Кольцевой, Большой Кольцевой и Калужско-Рижской линиям метро.
Благодаря обновленной навигации пассажиры могут видеть схему следующей станции, номера и направления выходов, а также ближайшие улицы, парки, спортивные и культурные объекты, железнодорожные и автовокзалы. На наддверных экранах указана скорость поезда, время и температура воздуха в салоне, а также информация о пересадках на другие линии метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.