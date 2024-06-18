На Замоскворецкой линии метро обновляют наддверную навигацию в поездах

Благодаря обновленной навигации пассажиры могут видеть схему следующей станции, номера и направления выходов, а также ближайшие улицы, парки, спортивные и культурные объекты, железнодорожные и автовокзалы. На наддверных экранах указана скорость поезда, время и температура воздуха в салоне, а также информация о пересадках на другие линии метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.