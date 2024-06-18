Солнце, вода и песок: наиболее популярные места для купания на Среднем Урале

Где купаться в Екатеринбурге
В черте города есть несколько пляжей, где любят отдыхать и купаться горожане. Наибольшей популярностью у горожан пользуются следующие:
- Верх-Исетский пруд,
- озеро Шарташ,
- озеро Песчаное,
- Шувакиш,
- Балтым
- озеро Исетское.
На пляже Верх-Исетского пруда нет инфраструктуры, отсутствуют туалеты и кабинки для переодевания, тем не менее место собирает сотни уральцев, желающих позагорать под лучами летнего солнца. Нередко на акватории устраивают заплывы яхтсмены и любители гребного спорта.
Рядом с водоемом есть еще один пляж — Cuba Beach Club, однако территория является частью развлекательного комплекса и за вход придется заплатить от 1,5 тысячи рублей.
Несколько пляжей есть вдоль береговой линии озера Шарташ. Оборудованным для отдыха считается «Каменный пляж». Другое место для отдыха — пляж «Пески».
Добраться до озера можно в том числе на городском транспорте, едущем в сторону ЖБИ и, конечно, Шарташа.
На озере Балтым, которое находится рядом с Верхней Пышмой, действует несколько мест, где можно отдохнуть. «Огонь пляж» некоторое время пользовался популярностью у молодежи — здесь устраивали вечеринки. Имеется все для отдыха у воды: шезлонги, зонтики, кафе, кабинки для переодевания и туалеты.
Еще один благоустроенный пляж на Балтыме называется Green Park. Находится он в поселке Санаторном.
Где купаться за пределами Екатеринбурга
Среди наиболее популярных водоемов в Свердловской области можно назвать озеро Таватуй неподалеку от Невьянска. Здесь наиболее благоустроенные пляжи — «Песчаный берег», «Медвежий Камень».
Отдыхать свердловчане любят на Двуреченском водохранилище, где есть туалеты и раздевалки.
Популярностью пользуется Сысертский пруд, несмотря на то что здесь отсутствуют удобства для отдыхающих, а также пляж Верх-Нейвинского водохранилища.
В 20 километрах от Екатеринбурга расположилось озеро Чусовское. Есть каменистый и песчаный пляжи, дорожки для пеших прогулок. Добраться до него можно на городском транспорте.
А в 30 километрах от столицы Среднего Урала расположено Волчихинское водохранилище — весьма известное место среди любителей позагорать у воды.
А не опасно ли это?
Между тем специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют окунаться ни в один из вышеперечисленных водоемов. В пробах воды обнаружены различные виды кишечной инфекции. Поэтому наиболее простым и безопасным способом охладиться в жару санврачи традиционно считают обычный прохладный душ.