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Солнце, вода и песок: наиболее популярные места для купания на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня, ФедералПресс. С наступлением жарких дней все больше свердловчан перемещается поближе к водоемам для купания. О том, какие наиболее популярные места для пляжного отдыха есть на Среднем Урале, читайте на «ФедералПресс».

Источник: Агентство «Москва»

Где купаться в Екатеринбурге

В черте города есть несколько пляжей, где любят отдыхать и купаться горожане. Наибольшей популярностью у горожан пользуются следующие:

  • Верх-Исетский пруд,
  • озеро Шарташ,
  • озеро Песчаное,
  • Шувакиш,
  • Балтым
  • озеро Исетское.

На пляже Верх-Исетского пруда нет инфраструктуры, отсутствуют туалеты и кабинки для переодевания, тем не менее место собирает сотни уральцев, желающих позагорать под лучами летнего солнца. Нередко на акватории устраивают заплывы яхтсмены и любители гребного спорта.

Рядом с водоемом есть еще один пляж — Cuba Beach Club, однако территория является частью развлекательного комплекса и за вход придется заплатить от 1,5 тысячи рублей.

Несколько пляжей есть вдоль береговой линии озера Шарташ. Оборудованным для отдыха считается «Каменный пляж». Другое место для отдыха — пляж «Пески».

Добраться до озера можно в том числе на городском транспорте, едущем в сторону ЖБИ и, конечно, Шарташа.

На озере Балтым, которое находится рядом с Верхней Пышмой, действует несколько мест, где можно отдохнуть. «Огонь пляж» некоторое время пользовался популярностью у молодежи — здесь устраивали вечеринки. Имеется все для отдыха у воды: шезлонги, зонтики, кафе, кабинки для переодевания и туалеты.

Еще один благоустроенный пляж на Балтыме называется Green Park. Находится он в поселке Санаторном.

Где купаться за пределами Екатеринбурга

Среди наиболее популярных водоемов в Свердловской области можно назвать озеро Таватуй неподалеку от Невьянска. Здесь наиболее благоустроенные пляжи — «Песчаный берег», «Медвежий Камень».

Отдыхать свердловчане любят на Двуреченском водохранилище, где есть туалеты и раздевалки.

Популярностью пользуется Сысертский пруд, несмотря на то что здесь отсутствуют удобства для отдыхающих, а также пляж Верх-Нейвинского водохранилища.

В 20 километрах от Екатеринбурга расположилось озеро Чусовское. Есть каменистый и песчаный пляжи, дорожки для пеших прогулок. Добраться до него можно на городском транспорте.

А в 30 километрах от столицы Среднего Урала расположено Волчихинское водохранилище — весьма известное место среди любителей позагорать у воды.

А не опасно ли это?

Между тем специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют окунаться ни в один из вышеперечисленных водоемов. В пробах воды обнаружены различные виды кишечной инфекции. Поэтому наиболее простым и безопасным способом охладиться в жару санврачи традиционно считают обычный прохладный душ.

туризм и отдых