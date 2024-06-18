Солнце, вода и песок: наиболее популярные места для купания на Среднем Урале

На озере Балтым, которое находится рядом с Верхней Пышмой, действует несколько мест, где можно отдохнуть. «Огонь пляж» некоторое время пользовался популярностью у молодежи — здесь устраивали вечеринки. Имеется все для отдыха у воды: шезлонги, зонтики, кафе, кабинки для переодевания и туалеты.