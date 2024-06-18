Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое

Утром во вторник проезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 35 транспортных средств, однако за прошедший час число автомобилей увеличилось.
«В очереди со стороны Тамани находится 87 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении.
Ночью движение по мостовому переходу перекрывалось в целях безопасности. Запрет действовал около получаса. К семи утра перед досмотровыми пунктами образовалась небольшая очередь.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.