В новом микрорайоне Ростова-на-Дону возводится школа на 1100 мест

— Здесь должно быть комфортно. Отмечу качество строительства жилья, благоустройство придомовых территорий. Здесь очень хорошая парковая зона. И сейчас мы отрабатываем несколько интересных решений — например, возведение пешеходного моста, который соединит парк «Левобережный» и новый парк в ЖК. В микрорайоне появятся комфортные условия для жизни и отдыха людей, — убежден Василий Голубев.