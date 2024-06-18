В новом микрорайоне Ростова-на-Дону возводится школа на 1100 мест

Возведение пятиэтажной школы на 1100 мест началось в январе этого года. На объекте ежедневно работают свыше 120 человек. Строительная готовность превышает 21%. В учебном заведении предусмотрено футбольное поле, многочисленные спортивные площадки. Будут использованы современные технологии, применены необычные дизайнерские решения. Подрядчик заверил, что работы должны завершиться в июне будущего года.
Всего в левобережье Ростова предстоит возвести 13 домов на 8 тысяч жителей, четыре подземные парковки, два детских сада на 400 мест, поликлинику. В микрорайоне на 14 га разбит парк, создается спортивная инфраструктура.
Василий Голубев назвал левобережье примером для комплексного подхода к развитию территорий.
— Здесь должно быть комфортно. Отмечу качество строительства жилья, благоустройство придомовых территорий. Здесь очень хорошая парковая зона. И сейчас мы отрабатываем несколько интересных решений — например, возведение пешеходного моста, который соединит парк «Левобережный» и новый парк в ЖК. В микрорайоне появятся комфортные условия для жизни и отдыха людей, — убежден Василий Голубев.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.