Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новом микрорайоне Ростова-на-Дону возводится школа на 1100 мест

Губернатор Василий Голубев побывал 17 июня на стройплощадке образовательного учреждения в микрорайоне Левобережном, пообщался с подрядчиком.

Источник: правительство Ростовской области

Возведение пятиэтажной школы на 1100 мест началось в январе этого года. На объекте ежедневно работают свыше 120 человек. Строительная готовность превышает 21%. В учебном заведении предусмотрено футбольное поле, многочисленные спортивные площадки. Будут использованы современные технологии, применены необычные дизайнерские решения. Подрядчик заверил, что работы должны завершиться в июне будущего года.

Всего в левобережье Ростова предстоит возвести 13 домов на 8 тысяч жителей, четыре подземные парковки, два детских сада на 400 мест, поликлинику. В микрорайоне на 14 га разбит парк, создается спортивная инфраструктура.

Василий Голубев назвал левобережье примером для комплексного подхода к развитию территорий.

— Здесь должно быть комфортно. Отмечу качество строительства жилья, благоустройство придомовых территорий. Здесь очень хорошая парковая зона. И сейчас мы отрабатываем несколько интересных решений — например, возведение пешеходного моста, который соединит парк «Левобережный» и новый парк в ЖК. В микрорайоне появятся комфортные условия для жизни и отдыха людей, — убежден Василий Голубев.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

строительство