Ночью движение по Крымскому мосту перекрывали

Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
Информация о перекрытии появилась в 00:08, движение было возобновлено через 39 минут — в 00:47.
По состоянию на 9:00, в очереди со стороны Тамани на Крымский мост находится 87 автомобилей, со стороны Керчи очереди нет. Исходя из информации telegram-канала, очередь растет. К 7:00 со стороны Тамани в очереди было 30 автомобилей, к 8:00 — 35.
В последний раз ограничение движения на Крымском мосту было 10 июня. Тогда перекрытие действовало 46 минут.