Ночью движение по Крымскому мосту перекрывали

По состоянию на 9:00, в очереди со стороны Тамани на Крымский мост находится 87 автомобилей, со стороны Керчи очереди нет. Исходя из информации telegram-канала, очередь растет. К 7:00 со стороны Тамани в очереди было 30 автомобилей, к 8:00 — 35.