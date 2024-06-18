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Ночью движение по Крымскому мосту перекрывали

В ночь на 18 июня движение по Крымскому мосту было временно приостановлено.

Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Информация о перекрытии появилась в 00:08, движение было возобновлено через 39 минут — в 00:47.

По состоянию на 9:00, в очереди со стороны Тамани на Крымский мост находится 87 автомобилей, со стороны Керчи очереди нет. Исходя из информации telegram-канала, очередь растет. К 7:00 со стороны Тамани в очереди было 30 автомобилей, к 8:00 — 35.

В последний раз ограничение движения на Крымском мосту было 10 июня. Тогда перекрытие действовало 46 минут.