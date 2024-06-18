Тенге дешевеет к основным валютам в обменниках Казахстана

Курс доллара к тенге 18 июня
По состоянию на 11:10 американский доллар продают в обменниках Астаны за 457,97 тенге, покупают за 452,97 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу — 456,43 тенге, на покупку — 452,96 тенге.
17 июня доллар в обменниках Астаны продавали за 455,89 тенге, покупали за 450,87 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу составлял 454,42 тенге, на покупку — 454,90 тенге.
Курс евро к тенге 18 июня
Евро в обменных пунктах Астаны продают по 490,94 тенге, покупают по 484,92 тенге. В обменниках Алматы курс на продажу — 491,29 тенге, на покупку — 487,79.
Евро в обменных пунктах Астаны 17 июня продавали по 489,03 тенге, покупали по 483,01 тенге. В обменниках Алматы курс на продажу составлял 487,67 тенге, на покупку — 484,24.
Курс рубля к тенге 18 июня
Российский рубль в обменниках Астаны продают по 5,15 тенге, покупают по 5,00 тенге. В Алматы рубль продают по 5,13, покупают по 5,00 тенге.
17 июня рубль в обменниках Астаны продавали по 5,07 тенге, покупали по 4,92 тенге. В Алматы рубль продавали по 5,00, покупали по 4,94 тенге.
Официальные курсы Нацбанка 18 июня
1 доллар — 452,92 тенге.
1 евро — 484,99 тенге.
1 рубль — 5,12 тенге.