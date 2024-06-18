Жителям Воронежской области напомнили о бесплатной газификации

«Внутри границ земельного участка газификация проводится за счет средств заявителя. Коллеги рассчитали среднюю стоимость — 51 тысяча рублей (без учета стоимости газового оборудования). Если вам называют завышенные суммы, сообщайте об этом. Мы обязательно разберемся, насколько цена обоснована», — обратился он к жителям области.
Ряд льготных категорий граждан имеет право на господдержку при газификацию жилых помещений. Среди них — многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники СВО и ветераны боевых действий.
Размер субсидии составляет 50 или 100 тысяч рублей (в зависимости от оснований ее назначения), но может превышать суммы, фактически затраченной на технологическое присоединение к сетям в границах участка и покупку газового оборудования.