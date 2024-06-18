Как работают новые меры безопасности на воде в РК

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, стране необходимо еще 15 спасательных станций на крупных водоемах. На летний период создаются дополнительные мобильные посты, где ведется дежурство и патрулирование на воде. С начала года спасены 76 человек, из них 24 — с начала июня.
«Мы планомерно закупаем современные катеры, дроны и средства спасения. Ведем работу по созданию Национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области. Совместно с акиматами ежегодно увеличиваем количество разрешенных мест для купания и отдыха. Сегодня по стране их 708, данные размещены на платформе “2GIS”. До конца июня дополнительно будут открыты еще 33 пляжа».
Особое внимание уделяется безопасности детей. Спасатели обучают их навыкам спасения и оказания первой помощи, проводят инструктажи с родителями и воспитателями детских лагерей. Однако лишь в 19 из более чем 30 детских лагерей вблизи водоемов есть оборудованные места для купания.
С начала года проведено свыше 26 тысяч рейдов. За купание в нетрезвом виде оштрафованы около 3 тысяч нарушителей, из них 49 — с 1 июня.
Эти меры направлены на повышение безопасности на водоемах Казахстана и предотвращение несчастных случаев. Современное оборудование и обучение населения помогут создать безопасные условия для отдыха и купания, что особенно важно в летний период.
Кроме того, МВД Казахстана также усиливает меры безопасности на водоемах в летний период.
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра министр внутренних дел Ержан Саденов представил меры по обеспечению безопасности людей на водоемах и в местах отдыха в летний период.
С наступлением лета в местах массового отдыха увеличена плотность нарядов. Личный состав МВД прошел обучение навыкам спасения людей из воды и оказанию первой медицинской помощи. Автопатрули оснащены средствами оказания помощи утопающим, такими как спасательные круги, жилеты и веревки.
Совместные действия с подразделениями ЧС.
Совместно с подразделениями по чрезвычайным ситуациям (ЧС) проводятся следующие мероприятия:
- Обход береговых линий.
- Рейды по недопущению нарушений правил поведения на водоемах и распития алкоголя.
- Разъяснительная работа с родителями по контролю за детьми.
- Наблюдение водоемов с помощью камер централизованного оперативного управления (ЦОУ), всего 326 камер.
За прошедший период проведено более 2 тысяч рейдов и патрулирований. За купание в запрещенных местах к административной ответственности привлечен 151 человек, спасено 14 утопающих.
Для снижения количества происшествий на водоемах в регионах министр предложил:
- Обеспечить развитие сети централизованных мест отдыха на воде с созданием необходимой инфраструктуры.
- Организовать спасательные посты и установить камеры видеонаблюдения.
- Активизировать профилактическую и разъяснительную работу с населением.