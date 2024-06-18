Как работают новые меры безопасности на воде в РК

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, стране необходимо еще 15 спасательных станций на крупных водоемах. На летний период создаются дополнительные мобильные посты, где ведется дежурство и патрулирование на воде. С начала года спасены 76 человек, из них 24 — с начала июня.