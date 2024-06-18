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Как работают новые меры безопасности на воде в РК

На заседании Правительства рассмотрены меры по обеспечению безопасности на водоемах страны. В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям функционирует 42 спасательных поста, а в 2025 году планируется завершить строительство трех модульных станций на озерах Шалкар и Имантау, а также в городе Косшы, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, стране необходимо еще 15 спасательных станций на крупных водоемах. На летний период создаются дополнительные мобильные посты, где ведется дежурство и патрулирование на воде. С начала года спасены 76 человек, из них 24 — с начала июня.

«Мы планомерно закупаем современные катеры, дроны и средства спасения. Ведем работу по созданию Национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области. Совместно с акиматами ежегодно увеличиваем количество разрешенных мест для купания и отдыха. Сегодня по стране их 708, данные размещены на платформе “2GIS”. До конца июня дополнительно будут открыты еще 33 пляжа».

сообщил Аринов.

Особое внимание уделяется безопасности детей. Спасатели обучают их навыкам спасения и оказания первой помощи, проводят инструктажи с родителями и воспитателями детских лагерей. Однако лишь в 19 из более чем 30 детских лагерей вблизи водоемов есть оборудованные места для купания.

С начала года проведено свыше 26 тысяч рейдов. За купание в нетрезвом виде оштрафованы около 3 тысяч нарушителей, из них 49 — с 1 июня.

Эти меры направлены на повышение безопасности на водоемах Казахстана и предотвращение несчастных случаев. Современное оборудование и обучение населения помогут создать безопасные условия для отдыха и купания, что особенно важно в летний период.

Кроме того, МВД Казахстана также усиливает меры безопасности на водоемах в летний период.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра министр внутренних дел Ержан Саденов представил меры по обеспечению безопасности людей на водоемах и в местах отдыха в летний период.

С наступлением лета в местах массового отдыха увеличена плотность нарядов. Личный состав МВД прошел обучение навыкам спасения людей из воды и оказанию первой медицинской помощи. Автопатрули оснащены средствами оказания помощи утопающим, такими как спасательные круги, жилеты и веревки.

Совместные действия с подразделениями ЧС.

Совместно с подразделениями по чрезвычайным ситуациям (ЧС) проводятся следующие мероприятия:

  • Обход береговых линий.
  • Рейды по недопущению нарушений правил поведения на водоемах и распития алкоголя.
  • Разъяснительная работа с родителями по контролю за детьми.
  • Наблюдение водоемов с помощью камер централизованного оперативного управления (ЦОУ), всего 326 камер.

За прошедший период проведено более 2 тысяч рейдов и патрулирований. За купание в запрещенных местах к административной ответственности привлечен 151 человек, спасено 14 утопающих.

Для снижения количества происшествий на водоемах в регионах министр предложил:

  • Обеспечить развитие сети централизованных мест отдыха на воде с созданием необходимой инфраструктуры.
  • Организовать спасательные посты и установить камеры видеонаблюдения.
  • Активизировать профилактическую и разъяснительную работу с населением.