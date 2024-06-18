В Воронеже отремонтируют 255 опасных балконов

Речь идет о 26 домах. Власти планируют заключить договор с подрядчиком на проведение строительно-монтажных работ там в конце текущего года.
При этом, отметил спикер, согласно оценке профильных структур — Фонда капремонта, ГЖИ, управ — капитальный ремонт балконов на сегодняшний день требуется в 124 воронежских многоэтажках. В восьми из них он уже идет. Всего до 2028 года необходимые работы проведут в 13 домах.
Как сообщил глава воронежской Госжилинспекции, ежегодно в регионе фиксируется порядка двух сотен обращений по поводу проблем с балконами. В большинстве случаев речь идет о протекании, либо о содержании несущих конструкций.
Губернатор попросил ускорить сроки, оптимизировав работу и отработав проектные решения.