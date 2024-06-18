В Воронеже отремонтируют 255 опасных балконов

В Воронеже в 2025 году дополнительно отремонтируют 255 аварийных балконов, которые представляют опасность как для жильцов, так и для прохожих. Об этом в ходе совещания в областном правительстве накануне рассказал министр ЖКХ региона Евгений Бажанов. Средства — потребуется порядка 55 млн рублей — ранее были выделены из областной казны.