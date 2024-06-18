Врач рассказал, как пережить магнитные бури

Во время магнитных бурь следует чаще находиться на свежем воздухе.
При магнитных бурях метеозависимым людям необходимо меньше двигаться и больше дышать свежим воздухом. Об этом рассказал семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.
«Метеозависимым людям важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий и магнитного поля, в частности снизить свою активность, гулять на свежем воздухе, принимать седативные средства, если есть показания», — рассказал Сергей Чудаков в разговоре с РИА Новости.
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Чудаков уточнил, что люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, начинают реагировать минимум за сутки до возникновения выраженных изменений в атмосфере. Для них важно начинать профилактические мероприятия раньше, чем для обычных людей, и заканчивать позже.
По словам врача, особенно готовиться к магнитным бурям следует пациентам, страдающим бронхиальными заболеваниями. Им может потребоваться больше препаратов, которые расширяют бронхи, так как из-за погоды может усилиться их спазм.
Следующая магнитная буря, согласно прогнозам, ожидается в период с 18 по 20 июня, ее интенсивность может достигать трех-четырех баллов. 22 июня прогнозируется еще одна, слабая буря на уровне трех баллов, а спадать она начнет к 24 июня.