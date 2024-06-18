Врач рассказал, как пережить магнитные бури

Чудаков уточнил, что люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, начинают реагировать минимум за сутки до возникновения выраженных изменений в атмосфере. Для них важно начинать профилактические мероприятия раньше, чем для обычных людей, и заканчивать позже.