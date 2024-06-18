Июльские аномалии: Приморье готовится к теплому месяцу с обильными осадками

В июле в Приморье прогнозируется теплая погода. По данным Примгидромета, средняя температура воздуха ожидается на уровне +20…+23ºC, что на 1−2 градуса выше средних многолетних значений. На восточном побережье температура будет несколько ниже, около +17…+19ºC, сообщает ИА PrimaMedia.
Что касается осадков, их количество будет близко к среднему многолетнему показателю, но в центральных и западных районах ожидается их избыточное количество.
Отметим, что недавно синоптики опубликовали июльский прогноз погоды в Приморье. По предварительным данным, погодная картина во Владивостоке и ближних городах совсем не красочная — одни дожди изо дня в день. Отметить можно лишь дни «передышки» от ливневых ударов — 14, 19 и 20 июля.
Напомним, в Приморье на текущей рабочей неделе погода ожидается переменчивой. Во Владивостоке на этой неделе погода ожидается контрастной. Во вторник солнечно, температура ночью +13…+16 °C, день самый теплый в ближайшее время: +23…+25 °C. В среду днем с приближением фронтов увеличится облачность, вечером возможен небольшой дождь. Минимальная температура не изменится, максимальная понизится на 2−3 градуса. В четверг преимущественно без осадков и еще прохладнее, +18…+21 °C. В пятницу облачно, днем возможен небольшой дождь. Похолодание продолжится: температура в течение суток будет в пределах +12…+16 °C.