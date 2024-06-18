Июльские аномалии: Приморье готовится к теплому месяцу с обильными осадками

Напомним, в Приморье на текущей рабочей неделе погода ожидается переменчивой. Во Владивостоке на этой неделе погода ожидается контрастной. Во вторник солнечно, температура ночью +13…+16 °C, день самый теплый в ближайшее время: +23…+25 °C. В среду днем с приближением фронтов увеличится облачность, вечером возможен небольшой дождь. Минимальная температура не изменится, максимальная понизится на 2−3 градуса. В четверг преимущественно без осадков и еще прохладнее, +18…+21 °C. В пятницу облачно, днем возможен небольшой дождь. Похолодание продолжится: температура в течение суток будет в пределах +12…+16 °C.