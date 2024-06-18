В Воронеже умер доцент ВГУ

— Владимир Абрамович стоял у истоков появления и становления системы подготовки специалистов для новой, стремительно набиравшей силу отрасли — электронной промышленности СССР. Он участвовал в разработке первых учебных планов по новой для университета специальности, читал и совершенствовал основные базовые курсы по технологии материалов и полупроводниковых приборов. На протяжении многих лет он участвовал, а впоследствии и руководил проведением важнейших работ по хоздоговорной тематике с рядом ведущих предприятий СССР. Именно его усилиями была создана отраслевая лаборатория плазменной технологии при участии наряду с Минобром РСФСР двух союзных министерств — электронной и электротехнической промышленности, — рассказали коллеги ученого.