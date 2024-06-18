В Воронеже умер доцент ВГУ

После продолжительной болезни ушел из жизни ветеран Воронежского государственного университета, доцент Владимир Гольдфарб. Специалист, более 45 лет проработавший на физическом факультете, ушел из жизни на 85-м году, сообщила пресс-служба вуза в понедельник, 17 июня.
Владимир Гольдфарб пришел в ВГУ в 1968-м и прошел путь от младшего научного сотрудника до ведущего доцента кафедры физики полупроводников и микроэлектроники.
— Владимир Абрамович стоял у истоков появления и становления системы подготовки специалистов для новой, стремительно набиравшей силу отрасли — электронной промышленности СССР. Он участвовал в разработке первых учебных планов по новой для университета специальности, читал и совершенствовал основные базовые курсы по технологии материалов и полупроводниковых приборов. На протяжении многих лет он участвовал, а впоследствии и руководил проведением важнейших работ по хоздоговорной тематике с рядом ведущих предприятий СССР. Именно его усилиями была создана отраслевая лаборатория плазменной технологии при участии наряду с Минобром РСФСР двух союзных министерств — электронной и электротехнической промышленности, — рассказали коллеги ученого.
Соболезнования в связи со смертью Владимира Гольдфарба выразили в ректорате вуза, Совете ветеранов ВГУ, деканате физфака и на кафедре физики полупроводников и микроэлектроники.
— Владимир Абрамович пользовался заслуженным уважением в кругу специалистов, высочайшим авторитетом у своих коллег по факультету, университету. Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники всегда относила Владимира Абрамовича к числу своих ведущих специалистов, а для молодого поколения преподавателей его университетский трудовой путь может служить примером высочайшего служения образованию. В памяти всех знавших Владимира Абрамовича он останется ярким человеком, носителем лучших традиций советской школы образования, умевшим внушать оптимизм и веру в лучшее своим коллегам и студентам, для которых он жил и трудился в университете, — простились с коллегой в Воронежском госуниверситете.
Сегодня, 18 июня, в 11:30 в зале крематория Юго-Западного кладбища пройдет церемония прощания с Владимиром Гольдфарбом.