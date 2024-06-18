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День молодежи в Красноярске отметят 29 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В следующую субботу по всей России пройдут фестивали Дня молодежи — 2024. Праздник состоится более чем в 35 регионах страны под девизом «Объединяем Россию!».

Источник: НИА Красноярск

В Красноярске День молодежи отметят на острове Татышев. Программа фестиваля включает в себя творческие, образовательные и спортивные мероприятия.

Для молодёжи проведут блогерские мастер-классы, открытые микрофоны, карьерные консультации, ярмарки вакансий и собеседования, спортивные соревнования, показательные выступления, волонтёрские акции, презентации профессиональных карьерных конкурсов и проектов и многое другое.

Кроме того, для молодых предпринимателей будут специальные маркеты, где можно будет рассказать о себе, представить новой аудитории свои товары и услуги.

Участие в Дне молодёжи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2024.рф. Подробная информация о Дне молодёжи в Красноярске — в группе «Мы молодые» в ВКонтакте, сообщает Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

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