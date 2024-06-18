День молодежи в Красноярске отметят 29 июня

В Красноярске День молодежи отметят на острове Татышев. Программа фестиваля включает в себя творческие, образовательные и спортивные мероприятия.
Для молодёжи проведут блогерские мастер-классы, открытые микрофоны, карьерные консультации, ярмарки вакансий и собеседования, спортивные соревнования, показательные выступления, волонтёрские акции, презентации профессиональных карьерных конкурсов и проектов и многое другое.
Кроме того, для молодых предпринимателей будут специальные маркеты, где можно будет рассказать о себе, представить новой аудитории свои товары и услуги.
Участие в Дне молодёжи бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2024.рф. Подробная информация о Дне молодёжи в Красноярске — в группе «Мы молодые» в ВКонтакте, сообщает Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.