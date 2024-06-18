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Житель Прикамья отделался штрафом за жестокое убийство животных

Мужчина жестоко расправился с двумя домашними питомцами.

Источник: Комсомольская правда

Соликамский городской суд вынес приговор местному жителю за убийство экзотических животных. Мужчина жестоко расправился со своими домашними питомцами. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

Прикамец, находясь в квартире в неконтролируемом состоянии, выкинул с лестничной площадки между 4 и 5 этажами в окно кролика. От падения с высоты животное погибло. Затем мужчина взял из аквариума водную черепаху и бросил ее в ванну. От удара панцирь раскололся и спустя некоторое время рептилия также погибла.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. Однако за содеянное суд назначил виновному штраф в размере 25 тысяч рублей.

штрафы