Житель Прикамья отделался штрафом за жестокое убийство животных

Соликамский городской суд вынес приговор местному жителю за убийство экзотических животных. Мужчина жестоко расправился со своими домашними питомцами. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.
Прикамец, находясь в квартире в неконтролируемом состоянии, выкинул с лестничной площадки между 4 и 5 этажами в окно кролика. От падения с высоты животное погибло. Затем мужчина взял из аквариума водную черепаху и бросил ее в ванну. От удара панцирь раскололся и спустя некоторое время рептилия также погибла.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. Однако за содеянное суд назначил виновному штраф в размере 25 тысяч рублей.