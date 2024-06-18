Житель Прикамья отделался штрафом за жестокое убийство животных

Прикамец, находясь в квартире в неконтролируемом состоянии, выкинул с лестничной площадки между 4 и 5 этажами в окно кролика. От падения с высоты животное погибло. Затем мужчина взял из аквариума водную черепаху и бросил ее в ванну. От удара панцирь раскололся и спустя некоторое время рептилия также погибла.