МЧС готовится к подъёму уровня рек на юге Хабаровского края

Сотрудники главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ссылаясь на прогнозы Дальневосточного УГМС, готовятся к подъёму рек в южных муниципалитетах региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в период с 19 по 24 июня ожидается рост уровня Уссури от 0,5 до 1,5 метров — неблагоприятная ситуация может наблюдаться на участке между сёлами Лончаково в Бикинском районе и Новосоветское в районе имени Лазо.
Кроме того, как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе регионального управления федерального ведомства, в ближайшие двое суток прогнозируется подъём на 30−50 сантиметров уровня реки Матай у села Долми в районе имени Лазо. Там возможно достижение отметок в 410−430 сантиметров (неблагоприятное явление наступает при отметке в 420 сантиметров).
— При прохождении дождевого паводка возможно подтопление огородов, приусадебных участков, участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог в населенных пунктах, расположенных на реках Хор, Матай, Долми, Бикин, Уссури. Наиболее сложная гидрологическая обстановка прогнозируется