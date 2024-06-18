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МЧС готовится к подъёму уровня рек на юге Хабаровского края

Вода может достичь отметок неблагоприятных явлений.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сотрудники главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ссылаясь на прогнозы Дальневосточного УГМС, готовятся к подъёму рек в южных муниципалитетах региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в период с 19 по 24 июня ожидается рост уровня Уссури от 0,5 до 1,5 метров — неблагоприятная ситуация может наблюдаться на участке между сёлами Лончаково в Бикинском районе и Новосоветское в районе имени Лазо.

Кроме того, как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе регионального управления федерального ведомства, в ближайшие двое суток прогнозируется подъём на 30−50 сантиметров уровня реки Матай у села Долми в районе имени Лазо. Там возможно достижение отметок в 410−430 сантиметров (неблагоприятное явление наступает при отметке в 420 сантиметров).

Также спасатели наблюдают за рекой Хор, которая может подняться на от 70 сантиметров до 1,5 метров и подтопить пойменные участки между посёлком Среднехорский и селом Хор на глубину до одного метра.

— При прохождении дождевого паводка возможно подтопление огородов, приусадебных участков, участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог в населенных пунктах, расположенных на реках Хор, Матай, Долми, Бикин, Уссури. Наиболее сложная гидрологическая обстановка прогнозируется 20—22 июня 2024 года. Угрозы подтопления жилых домов в настоящее время нет. Главам районов направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий, — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Напомним, что в конце мая в Аяно-Майском районе удалось избежать чрезвычайной ситуации в связи с таянием снега на сопках и подъема реки Мая у села Нелькан. Неблагоприятными отметками в этом месте считается уровень 580−600 см, при его достижении вода может залить частные дома, приусадебные участки, а также дороги местного значения.

МЧС