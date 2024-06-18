МЧС готовится к подъёму уровня рек на юге Хабаровского края

— При прохождении дождевого паводка возможно подтопление огородов, приусадебных участков, участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог в населенных пунктах, расположенных на реках Хор, Матай, Долми, Бикин, Уссури. Наиболее сложная гидрологическая обстановка прогнозируется 20—22 июня 2024 года. Угрозы подтопления жилых домов в настоящее время нет. Главам районов направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий, — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Напомним, что в конце мая в Аяно-Майском районе удалось избежать чрезвычайной ситуации в связи с таянием снега на сопках и подъема реки Мая у села Нелькан. Неблагоприятными отметками в этом месте считается уровень 580−600 см, при его достижении вода может залить частные дома, приусадебные участки, а также дороги местного значения.