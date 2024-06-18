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В Омске обнаружили повышенное содержание вещества, способного привести к удушью

Вещество зафиксировали в Октябрьском округе.

Источник: Комсомольская правда

В минувшее воскресенье, 16 июня, в Октябрьском округе Омска зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе.

По информации метеорологов, 16 июня содержание сероводорода в воздухе в Октябрьском округе превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,2 раза. В целом по городу уровень загрязнения воздуха был низкий.

Вдыхание воздуха с небольшой концентрацией сероводорода может привести к головным болям, судорогам, удушью, тошноте.

В последний раз повышенное содержание сероводорода в воздухе было зафиксировано в Кировском округе в День России, 12 июня.

экология