Школы Владивостока резко увеличили число профильных классов

В текущем учебном году количество специализированных классов в школах Владивостока значительно увеличилось, достигнув отметки в 110. Это на 39 классов больше по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает пресс-служба администрации города, такое расширение предложения обусловлено стремлением образовательных учреждений города предоставить выпускникам 9-х классов более широкие возможности для профильного обучения в преддверии поступления в высшие учебные заведения или колледжи.
Максим Кильчевский, руководитель местного управления по работе с образовательными учреждениями, подчеркнул, что нововведения касаются различных направлений, включая технологическое, социально-экономическое, гуманитарное и естественнонаучное. Особое внимание уделяется углубленному изучению точных наук, математики, обществознания, литературы, иностранных языков, истории, биологии и химии.
С 2022 года в школах Владивостока реализуется проект, предусматривающий углубленное изучение математики, физики и программирования для учащихся технологического профиля. В рамках этого проекта школьники посещают университеты, где их обучают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, в городе функционируют предпрофессиональные классы, сотрудничество с которыми позволяет государственным и муниципальным учреждениям формировать потенциальные кадры для целевого обучения. Учащиеся таких классов имеют возможность знакомиться с деятельностью различных ведомств, включая администрацию Владивостока, налоговую службу, казначейство, прокуратуру и следственное управление.
Важным событием для будущих студентов станет старт приемной кампании в колледжи Приморского края 20 июня. Поступление будет осуществляться на основе среднего балла аттестата, а обучение предполагает акцент на практической деятельности, составляющей до 80% учебного процесса. Это открывает перед выпускниками школ перспективы целевого обучения с последующим трудоустройством.