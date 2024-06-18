Школы Владивостока резко увеличили число профильных классов

С 2022 года в школах Владивостока реализуется проект, предусматривающий углубленное изучение математики, физики и программирования для учащихся технологического профиля. В рамках этого проекта школьники посещают университеты, где их обучают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, в городе функционируют предпрофессиональные классы, сотрудничество с которыми позволяет государственным и муниципальным учреждениям формировать потенциальные кадры для целевого обучения. Учащиеся таких классов имеют возможность знакомиться с деятельностью различных ведомств, включая администрацию Владивостока, налоговую службу, казначейство, прокуратуру и следственное управление.