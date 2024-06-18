В Волгограде на путепроводе № 6 начала действовать новая схема движения

Мероприятия, направленные на обновление путепровода № 6, который входит в состав Третьей Продольной магистрали, начались зимой этого года с того участка, который предназначен для пропуска машин в сторону Краснооктябрьского района. За этот период специалисты организации-подрядчика произвели полный демонтаж старых элементов конструкции моста, выполнили замену опорных частей под пролетными балками и тротуарных плит, а также оборудовали новое основание из бетона и ограждение на подъеме и съезде с моста.