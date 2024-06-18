В Волгограде на путепроводе № 6 начала действовать новая схема движения

К настоящему моменту для движения автомобилей открыта отремонтированная часть моста — пропуск транспортных потоков здесь осуществляется в обе стороны. На другой части объекта восстановительные работы уже стартовали.
Мероприятия, направленные на обновление путепровода № 6, который входит в состав Третьей Продольной магистрали, начались зимой этого года с того участка, который предназначен для пропуска машин в сторону Краснооктябрьского района. За этот период специалисты организации-подрядчика произвели полный демонтаж старых элементов конструкции моста, выполнили замену опорных частей под пролетными балками и тротуарных плит, а также оборудовали новое основание из бетона и ограждение на подъеме и съезде с моста.
На финальной стадии рабочие обустроили новое двухслойное покрытие из асфальтобетона и деформационные швы.
Отметим, что в Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова выстроена системная работа по приведению в порядок дорожно-транспортной инфраструктуры. Эффективному выполнению соответствующих задач во многом способствует включение субъекта в реализацию профильных федеральных и региональных программ.