В Новосибирске УФАС возбудило дело из-за завышения мэрией тарифов на места для размещения оптоволокна.

— Спорным предметом рассмотрения дела стал размер тарифа на услугу по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи на опорах сетей наружного освещения. Получатели данной услуги- крупные игроки рынка оказания интернет- услуг и телеметрии (провайдеры), которые используют муниципальное имущество для прокладки собственных сетей (в т.ч. в новые микрорайоны). Услугу предоставляет МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения», — сообщили в антимонопольном органе.