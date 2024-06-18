В Новосибирске УФАС возбудило дело из-за завышения мэрией тарифов на места для размещения оптоволокна.
Ведомство возбудило дело 13 июня.
— Спорным предметом рассмотрения дела стал размер тарифа на услугу по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи на опорах сетей наружного освещения. Получатели данной услуги- крупные игроки рынка оказания интернет- услуг и телеметрии (провайдеры), которые используют муниципальное имущество для прокладки собственных сетей (в т.ч. в новые микрорайоны). Услугу предоставляет МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения», — сообщили в антимонопольном органе.
Также в УФАС отметили, что аналогичное дело о необоснованности тарифа в ведомстве уже рассматривали.
— Нарушение выразилось в необоснованного тарифа на описанную услугу (639,51 ₽). Суды трёх инстанций поддержали выводы антимонопольного органа. Однако, МБУ «ГЦОДД» не исполнило выданное и признанное правосудным предписание, сославшись на те обстоятельства, при которых данному лицу утвержден новый тариф, — говорится в сообщении УФАС.
Первое заседание по делу состоится 9 июля.
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Александр ИЛЬИН.