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В Новосибирске УФАС возбудило дело из-за завышения мэрией тарифов на места для размещения оптоволокна

УФАС возбудило дело из-за завышения мэрией Новосибирска тарифов на места для размещения оптоволокна. Ранее ведомство уже рассматривало аналогичное дело.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске УФАС возбудило дело из-за завышения мэрией тарифов на места для размещения оптоволокна.

Ведомство возбудило дело 13 июня.

— Спорным предметом рассмотрения дела стал размер тарифа на услугу по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи на опорах сетей наружного освещения. Получатели данной услуги- крупные игроки рынка оказания интернет- услуг и телеметрии (провайдеры), которые используют муниципальное имущество для прокладки собственных сетей (в т.ч. в новые микрорайоны). Услугу предоставляет МБУ г. Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения», — сообщили в антимонопольном органе.

Также в УФАС отметили, что аналогичное дело о необоснованности тарифа в ведомстве уже рассматривали.

— Нарушение выразилось в необоснованного тарифа на описанную услугу (639,51 ₽). Суды трёх инстанций поддержали выводы антимонопольного органа. Однако, МБУ «ГЦОДД» не исполнило выданное и признанное правосудным предписание, сославшись на те обстоятельства, при которых данному лицу утвержден новый тариф, — говорится в сообщении УФАС.

Отмечается, что тариф был утвержден учредителем, то есть, мэрией Новосибирска.

Первое заседание по делу состоится 9 июля.

Ранее «Прецедент» писал, что в мэрии назвали причину провала на улице Большевистской. В Новосибирске стройку школы на улице Спортивной опечатали за нарушения. В Новосибирске дети и их родители стали чаще звонить психологам из-за стресса перед экзаменами.

Александр ИЛЬИН.

ФАС