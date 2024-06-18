В Перми власти снесли гараж, который вернули пенсионеру после демонтажа

Речь идёт о гараже, который стоял на муниципальной земле на бульваре Гагарина. Пенсионер, инвалид II группы, ветеран труда Анатолий Семёнов установил его с разрешения властей в 1987 году. Несмотря на имеющиеся у него документы, 18 декабря 2023 года гараж демонтировали вместе с рядом стоящими самовольными объектами. После этого администрация Мотовилихинского района принесла извинения пенсионеру и пообещала вернуть гараж. Так как при демонтаже объект, принадлежащий пенсионеру, повредили, вместо него ему поставили другой гараж. До 30 апреля власти обязаны были привести его в порядок, что указано в акте передачи объекта. Однако этого не сделали.