В Перми власти снесли гараж, который вернули пенсионеру после демонтажа

Речь идёт о гараже, который стоял на муниципальной земле на бульваре Гагарина. Пенсионер, инвалид II группы, ветеран труда Анатолий Семёнов установил его с разрешения властей в 1987 году. Несмотря на имеющиеся у него документы, 18 декабря 2023 года гараж демонтировали вместе с рядом стоящими самовольными объектами. После этого администрация Мотовилихинского района принесла извинения пенсионеру и пообещала вернуть гараж. Так как при демонтаже объект, принадлежащий пенсионеру, повредили, вместо него ему поставили другой гараж. До 30 апреля власти обязаны были привести его в порядок, что указано в акте передачи объекта. Однако этого не сделали.
6 июня администрация Мотовилихинского района сообщила пенсионеру, что гараж подлежит демонтажу, так как пришло представление прокуратуры. Из него следует, что прокуратура посчитала незаконным установку гаража, которую произвела администрация. Несмотря на то, что администрация может не выполнять представление, глава района принял решение о демонтаже.
Анатолий Семёнов направил жалобы в администрацию Мотовилихинского района, прокуратуру Мотовилихинского района, следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю и Уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Он также побывал на личном приёме у зампрокурора Сергея Зубарева, который обещал лично поручить разобраться в ситуации и ознакомиться с полным пакетом документов, подтверждающих его право на размещение гаража на муниципальной земле.
Пенсионер также подал административное исковое заявление в суд, чтобы оспорить распоряжение о демонтаже. Администрация Мотовилихинского района была в курсе того, что подан иск. Однако 17 июня гараж был демонтирован.
Анатолий Семёнов говорит, что будет отстаивать свои права в суде. Дата заседания пока не назначена.