Сильная жара закончится на Южном Урале ливнями с грозами и градом, объявлено штормовое

«С прохождением атмосферных фронтов западного циклона вечером 18 июня и до конца суток 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра до 20−25 метров в секунду», — говорят синоптики.