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Сильная жара закончится на Южном Урале ливнями с грозами и градом, объявлено штормовое

Сильная жара закончится на Южном Урале ливнями с грозами и градом — объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 763 мм рт. ст. +23°

«С прохождением атмосферных фронтов западного циклона вечером 18 июня и до конца суток 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра до 20−25 метров в секунду», — говорят синоптики.

Вместе с тем днем 19 июня в некоторых территориях ожидается сильная жара — до плюс 36 градусов.

Кроме того, 19 июня на крайнем востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости по региональной шкале), в большинстве районов — высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале).