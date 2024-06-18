Сильная жара закончится на Южном Урале ливнями с грозами и градом, объявлено штормовое

«С прохождением атмосферных фронтов западного циклона вечером 18 июня и до конца суток 19 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра до 20−25 метров в секунду», — говорят синоптики.
Вместе с тем днем 19 июня в некоторых территориях ожидается сильная жара — до плюс 36 градусов.
Кроме того, 19 июня на крайнем востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости по региональной шкале), в большинстве районов — высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале).