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Главные новости 18 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 18 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 18 июня 2024 года.

Турция помогла России предотвратить новый теракт после «Крокуса»

Турецкие спецслужбы предупредили российские о планируемом теракте в Москве, предотвратив атаку на торговый центр после нападения на «Крокус сити холл».

ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически

ФНС планирует к 2025 году внедрить систему для автоматического определения налогового резидентства на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы. Новый функционал станет частью АИС «Налог-3».

Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

Руанда отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии, став третьей страной после Иордании и Ирака. Число стран, не поддержавших коммюнике, достигло 16.

Иностранцы стали подавать заявки на обмен замороженными активами

Россияне и иностранцы подали заявки на обмен заблокированных активов — более 1 млн заявок на 35,3 млрд рублей. Процедуру завершат до конца лета. Риски связаны с новыми санкциями против Мосбиржи.

Хакеры опубликовали данные операторов украинских беспилотников

Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные свыше 1,2 тысячи операторов БПЛА Украины, включая информацию о 383-м отдельном полке, который причастен к атакам на аэродромы в России.