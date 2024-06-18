Главные новости 18 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 18 июня 2024 года.
Турция помогла России предотвратить новый теракт после «Крокуса»
Турецкие спецслужбы предупредили российские о планируемом теракте в Москве, предотвратив атаку на торговый центр после нападения на «Крокус сити холл».
ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически
ФНС планирует к 2025 году внедрить систему для автоматического определения налогового резидентства на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы. Новый функционал станет частью АИС «Налог-3».
Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине
Руанда отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии, став третьей страной после Иордании и Ирака. Число стран, не поддержавших коммюнике, достигло 16.
Иностранцы стали подавать заявки на обмен замороженными активами
Россияне и иностранцы подали заявки на обмен заблокированных активов — более 1 млн заявок на 35,3 млрд рублей. Процедуру завершат до конца лета. Риски связаны с новыми санкциями против Мосбиржи.
Хакеры опубликовали данные операторов украинских беспилотников
Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные свыше 1,2 тысячи операторов БПЛА Украины, включая информацию о 383-м отдельном полке, который причастен к атакам на аэродромы в России.