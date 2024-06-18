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Стала известна дата возвращения жары в Омскую область

В Омской области 18 и 19 июня ожидается погода без существенных осадков.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 764 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Но уже 20 июня в регион вернутся дожди с грозами, а столбики термометров поползут вверх.

В среду, 19 июня в Омской области будет от +21 до +26 градусов. В четверг, 20 июня, воздух прогреется до +26…+31 градуса. Лишь местами будет около +20.

Также 20 июня в регионе ожидаются дожди с грозами и ветер с порывами до 15−20 м/с.

Порывистый ветер с дождями и грозами, по данным Обь-Иртышского УГМС, ждёт жителей Омской области и в пятницу, 21 июня. В этот день столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов, местами будет до +22.

Согласно данным Гидрометцентра России, жаркая погода в Омской области продержится как минимум до понедельника, 24 июня.

Напомним, что в двадцати одном районе региона накануне отменили особый противопожарный режим. Полностью на территории Омской области он перестанет действовать в середине следующей недели.