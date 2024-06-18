Среднюю зарплату спасателей во время паводков озвучил глава МЧС

«Каждый месяц они (спасатели — Sputnik), по-разному получают зарплату. Во время паводков средняя зарплата с учётом доплат — 334 тысячи тенге. Так получал, в среднем, каждый спасатель», — сообщил министр во время брифинга в правительстве.