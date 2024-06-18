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Среднюю зарплату спасателей во время паводков озвучил глава МЧС

АСТАНА, 18 июн — Sputnik. В среднем спасатели получали 334 тысячи тенге в месяц во время противопаводковых работ, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Источник: Sputnik.kz

По его словам, итоговая заработная плата спасателей в соответствии с графиком их работ варьируется.

Есть категория спасателей, которые относятся к оперативному отряду спасателей. Согласно постановлению правительства, для неаттестованных сотрудников, не имеющих погон, предусмотрели надбавки:

  • 25% — за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности;
  • 70% — за работу, связанной с рисками причинения вреда здоровью жизни;
  • 30% — за каждый час работы в экстремальных условиях;
  • 100% — за каждый час работы при повышенных и пониженных температурах;
  • 100% — за проведение работ под водой;
  • 100% — за психоэмоциональную нагрузку при работе с телами погибших.

Если спасатели попадают под эту классификацию, соответственно, им идёт надбавка, уточнил Аринов.

«Каждый месяц они (спасатели — Sputnik), по-разному получают зарплату. Во время паводков средняя зарплата с учётом доплат — 334 тысячи тенге. Так получал, в среднем, каждый спасатель», — сообщил министр во время брифинга в правительстве.

Однако аналогичные надбавки пожарным-спасателям именно служб пожаротушения, имеющим погоны не предусмотрены.