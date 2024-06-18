Среднюю зарплату спасателей во время паводков озвучил глава МЧС

По его словам, итоговая заработная плата спасателей в соответствии с графиком их работ варьируется.
Есть категория спасателей, которые относятся к оперативному отряду спасателей. Согласно постановлению правительства, для неаттестованных сотрудников, не имеющих погон, предусмотрели надбавки:
- 25% — за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности;
- 70% — за работу, связанной с рисками причинения вреда здоровью жизни;
- 30% — за каждый час работы в экстремальных условиях;
- 100% — за каждый час работы при повышенных и пониженных температурах;
- 100% — за проведение работ под водой;
- 100% — за психоэмоциональную нагрузку при работе с телами погибших.
Если спасатели попадают под эту классификацию, соответственно, им идёт надбавка, уточнил Аринов.
«Каждый месяц они (спасатели — Sputnik), по-разному получают зарплату. Во время паводков средняя зарплата с учётом доплат — 334 тысячи тенге. Так получал, в среднем, каждый спасатель», — сообщил министр во время брифинга в правительстве.
Однако аналогичные надбавки пожарным-спасателям именно служб пожаротушения, имеющим погоны не предусмотрены.