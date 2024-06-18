Дмитрий Демешин поручил создать атлас проблемных объектов Хабаровского края

— На меня люди буквально напали в поселке Горького: «Дмитрий Викторович, проедьте по Восточному шоссе». Развернул машину, убедился лично — ямы и ухабы. На следующий день проехался по Хабаровску, где недостроенные дома, полуразваленные бараки. Всем поручение по компетенции — давайте создадим атлас проблемных объектов Хабаровского края. Я хочу видеть в нем все убогие дороги, недострои, бараки, всю критику людей, — заявил Дмитрий Демешин. Дмитрий Демешин снова отходит от привычных форматов «красивых отчетов», заставляя чиновников и глав муниципалитетов думать о людях и беспокоящих их проблемах. Фактически, этот атлас станет дорожной картой, по которой правительство региона и главы муниципалитетов будут работать ближайшие годы. Причем, врио губернатора пригрозил чиновникам персональной ответственностью в случае, если они попробуют обмануть людей, не взяв на учет сколь-нибудь существенной недоработки.







Врио губернатора установил срок исполнения поручения — до 20 августа. Созданный атлас проблемных объектов должен стать для глав районов и членов правительства края руководством к действию.