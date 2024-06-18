Работала врачом в селе. Чем известна Анна Цивилева — замминистра обороны РФ

«Хочу сразу уточнить, что я не политик в Кузбассе, а общественник. И наш Совет по вопросам попечительства является общественной организацией. То, чем я занимаюсь, не случайно — мне это нравится. Я человек достаточно сенситивный и остро сопереживаю тем, кто страдает. И людей, готовых помочь, откликнуться на чужую боль, поддержать других, очень много в нашем социуме. Нужно было найти единомышленников, совместно организовать помощь, создать проекты, которые смогут помочь уже людям в широком плане. Этим и занимается наш Совет», — говорила Анна Цивилева в интервью НГС в 2021 году.