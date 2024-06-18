Работала врачом в селе. Чем известна Анна Цивилева — замминистра обороны РФ

Владимир Путин подписал указ о назначении супруги Сергея Цивилева, экс-губернатора Кемеровской области, Анны Цивилевой на должность заместителя министра обороны. Месяцем ранее её муж Сергей Цивилев стал министром энергетики РФ. Сама Анна, которая с 2018 года трудилась в Кузбассе и последний год занимала должность председателя фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», поблагодарила за доверие и рассказала, чем займётся на новом месте. kuzbass.aif.ru о том, чем Анна Цивилева запомнилась региону.
Работала врачом-психиатром в селе.
«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом “Защитники Отечества”. Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», — написала утром 18 июня в своём телеграм-канале Анна Цивилева.
А кем она была до поста в федеральном правительстве? Анна Евгеньевна Цивилева родилась 9 мая 1972 года в Иванове в семье хирургов. Её отец был врачом-урологом. В родном городе она окончила Ивановскую государственную медицинскую академию и с 1996 года работала врачом-психиатром в селе Богородское Ивановской области. Первым супругом Анны был врач-психиатр Лев Логинов.
После 2000 года Анна Цивилева переехала в Москву и занялась поставками медицинского оборудования. Окончила РУДН по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации».
В 2016—2018 годах Анна была генеральным директором, председателем совета директоров швейцарской компании Kolmar Sales and Logistics. С марта 2018 года стала председателем совета директоров угольной компании «Колмар Груп», получив большую долю акций компании от своего уже второго супруга Сергея Цивилева. В том же году она возглавила Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, а через год стала членом Совета при Правительстве РФ по тем же вопросам.
«Хочу сразу уточнить, что я не политик в Кузбассе, а общественник. И наш Совет по вопросам попечительства является общественной организацией. То, чем я занимаюсь, не случайно — мне это нравится. Я человек достаточно сенситивный и остро сопереживаю тем, кто страдает. И людей, готовых помочь, откликнуться на чужую боль, поддержать других, очень много в нашем социуме. Нужно было найти единомышленников, совместно организовать помощь, создать проекты, которые смогут помочь уже людям в широком плане. Этим и занимается наш Совет», — говорила Анна Цивилева в интервью НГС в 2021 году.
Сотрудники с психологической подготовкой.
3 апреля 2023 года Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Тем же документом председателем фонда в Кузбассе была назначена Анна Цивилева.
«Мы работаем по любому обращению, и за каждой семьёй, за каждым ветераном закреплён персональный социальный координатор. На сегодняшний день это 3,5 тысячи сотрудников, которые работают в каждом муниципалитете. Эти люди обучены на базе РАНХиГС и имеют психологическую подготовку, то есть мы не просто набрали штат, но и обучили его для этой работы», — отчитывалась о работе фонда перед президентом Анна Цивилева в апреле этого года.
В конце встречи с Владимиром Путиным общественница решила несколько наболевших вопросов. Один из них — обеспечение участников СВО с двойной ампутацией автомобилем с ручным управлением и включение его в перечень средств реабилитации.
«Для этих ребят очень важно также социализироваться, они хотят работать. У нас есть уже опыт в некоторых субъектах», — объясняла Анна, на что Путин ответил ей, что этот вопрос будет решён.
Сразу после назначения на новую должность в министерстве она уточнила, что за год работы фонда удалось выстроить взаимодействие со многими ведомствами, и выразила надежду, что теперь получится работать ещё быстрее и продуктивнее.
Опора страны.
С 2019 года Анна Цивилева начала организовывать Женский форум. 30 мая — 1 июня в Кузбассе завершился уже III форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях», который собрал более 5 тысяч участников из регионов России и 13 иностранных государств. Приветствие участникам, гостям и организаторам форума направил даже Владимир Путин. На площадке выступали женщины-лидеры, которые показали, как успешно совмещают карьеру, общественную жизнь с семьёй и воспитанием детей — в общем, обмен опытом, мыслями и вдохновение.
«Урал, Сибирь и Дальний Восток — это опора страны. Женщины, живущие здесь, играют огромную роль в поддержании индустриального и экономического потенциала нашего государства. При этом для представительниц прекрасного пола всегда было важно состояться не только на профессиональном поприще, но и в семье. Быть отличным специалистом и сохранять в себе женственность», — сказала Анна Цивилева.
Будут ли теперь проходить Женские форумы в Кузбассе, которые, помимо обсуждений, несут за собой и заключение разных соглашений, и кто останется решать вопросы фонда «Защитники Отечества», пока неизвестно. Но очевидно, что Анна Цивилева останется в памяти кузбассовцев как социальный политик-общественник.
За десять месяцев работы государственного фонда отработано и получено:
910 тысяч обращений,
780 тысяч обращений из этого количества уже решили;
144 тыс. обращений зарегистрировано по вопросам назначения мер социальной поддержки;
96 тыс. — по оформлению денежных выплат участникам СВО;
79 тыс. удостоверений получено с участием сотрудников фонда;
74 тыс. обращений — по вопросам оказания юридической помощи;
76 тыс. обращений — по вопросам медицинской и психологической поддержки, а также санаторно-курортному лечению.