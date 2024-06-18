В Уфе возбудили дело по факту поставки контрафактного медоборудования

«В результате действиями недобросовестного поставщика бюджету региона причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате возбуждено дело по статьям “Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере” и “Причинение имущественного ущерба путем обмана”. Медицинские аппараты изъяли и вывели из пользования больниц», — отметили в надзорном ведомстве.