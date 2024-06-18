Во Владивостоке обновят организацию движения на одной из улиц

На перекрестке улиц 40 лет ВЛКСМ и 60 лет ВЛКСМ планируется организация кольцевого движения, что предусматривает создание островков безопасности и новые пешеходные переходы. Кроме того, рядом с рынком «Пятачок» на улице Героев Хасана появятся выделенные парковочные места с въездом со стороны улицы.