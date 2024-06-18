Во Владивостоке обновят организацию движения на одной из улиц

Во Владивостоке специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» продолжают обзор разработанных проектов для улучшения дорожного движения. Один из них касается улицы 40 лет ВЛКСМ от остановки «Геодезическая» до перекрестка с улицей 60 лет ВЛКСМ, сообщает ИА PrimaMedia.
Отмечается, что на участке от дома № 13 до дома № 21 планируется изменение дорожной разметки для сохранения широких полос движения шириной 3,75 метра и добавления парковочных карманов за счет смещения сплошной линии разметки. Также на этом участке возле дома № 17 у остановки оборудуют новый пешеходный переход.
На перекрестке улиц 40 лет ВЛКСМ и 60 лет ВЛКСМ планируется организация кольцевого движения, что предусматривает создание островков безопасности и новые пешеходные переходы. Кроме того, рядом с рынком «Пятачок» на улице Героев Хасана появятся выделенные парковочные места с въездом со стороны улицы.
В ведомстве уточнили, что ждут предложений — все они будут переданы специалистам на доработку.
Напомним, ещё один проект инженеров предусматривает реконструкцию перекрёстка улиц Борисенко — Можайская. Кроме того, одной разработок специалистов стала концепция организации придомовой парковки, формирования тротуаров и озеленения в районе улицы Вилкова, 15, стр. 2.