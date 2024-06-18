Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Грузовик уплывает, все кричат»: инцидент с вахтовиками в Приморье попал на видео

«Мужики вылезают на крышу», — комментируют очевидцы.

Источник: Соцсети

Инцидент с вахтовиками в Приморье попал на видео. Новые кадры с места происшествия опубликовали в tg-канале pogoda_25_region (18+).

Сегодня, 18 июня, автобус застрял в реке Максимовка после обрушения деревянного переезда на лесовозной дороге в Тернейском районе.

Краевые специалисты по ГО и ЧС отметили, что вахтовый автомобиль с людьми решил попытать свои силы и принялся форсировать реку. Однако у водителя не получилось преодолеть участок — ТС застряло. В ведомстве сообщили, что переезд уже восстановлен. Автомобиль с людьми вытянули на берег, пострадавших нет.

В Сети случай активно обсуждают:

«Грузовик уплывает, все кричат», «Разворотило страшно», «Не отчаивайтесь! Все нормализуется».