«Грузовик уплывает, все кричат»: инцидент с вахтовиками в Приморье попал на видео

Краевые специалисты по ГО и ЧС отметили, что вахтовый автомобиль с людьми решил попытать свои силы и принялся форсировать реку. Однако у водителя не получилось преодолеть участок — ТС застряло. В ведомстве сообщили, что переезд уже восстановлен. Автомобиль с людьми вытянули на берег, пострадавших нет.