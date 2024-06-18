«Грузовик уплывает, все кричат»: инцидент с вахтовиками в Приморье попал на видео

Инцидент с вахтовиками в Приморье попал на видео. Новые кадры с места происшествия опубликовали в tg-канале pogoda_25_region (18+).
Сегодня, 18 июня, автобус застрял в реке Максимовка после обрушения деревянного переезда на лесовозной дороге в Тернейском районе.
Краевые специалисты по ГО и ЧС отметили, что вахтовый автомобиль с людьми решил попытать свои силы и принялся форсировать реку. Однако у водителя не получилось преодолеть участок — ТС застряло. В ведомстве сообщили, что переезд уже восстановлен. Автомобиль с людьми вытянули на берег, пострадавших нет.
В Сети случай активно обсуждают:
«Грузовик уплывает, все кричат», «Разворотило страшно», «Не отчаивайтесь! Все нормализуется».