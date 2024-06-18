Как финансовый менеджер Москву на Красноярск поменяла и создала команду мечты: история успеха Натальи Самигуллиной

Еще одна история в серии подкастов на радио «Комсомольская правда» о женщинах, которые успешно делают карьеру в золотодобывающей отрасли. Проект «Женское это дело» запустили ИД «Комсомольская правда» и золотодобывающая компания «Полюс». Героини подкастов рассказывают, как они выбрали свою профессию, нашли себя в отрасли, смогли построить карьеру на равных с мужчинами, а главное — разрушают стереотипы о «неженской» работе.
Ведущий подкаста Юрий Кораблев и его коллега из Красноярска Алексей Вербицкий пообщались с Натальей Самигуллиной, которая родилась в Карелии, в Петрозаводске, затем поработала в Москве и, наконец, переехала в Красноярск. И все это время была связана с горнодобывающей отраслью. Работает генеральным директором Многофункционального Центра «Полюс», занята 24 на 7, но при этом занимается спортом, открывает для себя красоты Красноярского края и находит в этом безумном графике время для своей семьи и детей.
— Из Петрозаводска я переехала в Москву, где и начиналась моя основная карьера. С горнодобывающей отраслью я связана достаточно давно: 12 лет проработала в «Северстали» и вот уже более 6 лет — в «Полюсе». Сюда я попала, потому что у меня есть хорошая экспертиза в области проектной деятельности. Я занималась внедрением IT-систем и трансформацией операционных процессов в области финансов, кадров, различного рода других корпоративных функций. И в «Полюсе» оказалась, наверное, исторически правильно. Потому что 6 лет назад в компании началась программа по перестройке корпоративных процессов для повышения эффективности, производительности, стабильности, централизации, и я была одним из тех, кому доверили создание как раз вот этого общего центра обслуживания, где сейчас и работаю. Моей задачей было сделать так, чтобы компания получала максимальный эффект от того, что мы меняем.
— Чем вы занимаетесь в МФЦ?
— Мы занимаемся поддерживающими процессами, которые можно централизовать и вывести в единое окно. У нас есть бухгалтеры, кадровики, айтишники, есть люди, которые занимаются АХО, переводами. Сейчас у нас развивается центр экспертизы: работают аналитики, сметчики, представители горнотранспортного комплекса, недавно к нам зашли геологи. Поэтому у нас больше 18 направлений на текущий момент.
Наталье Самигуллиной 46 лет. Образование: менеджер, имеет степень МВА в области финансов и звание Цифрового офицера от школы управления Сколково. У нее двое детей.
— Из Петрозаводска в Москву — это понятно. А из Москвы в Красноярск? Насколько это для Вас вообще комфортная история, и как Вам на некотором удалении от столицы живется?
— Переезд в Красноярск был самым ожидаемым в моей карьере. Все время с начала работы в «Полюсе» я ездила на наши бизнес-единицы. В Красноярске наиболее комфортная инфраструктура для проживания, для работы. В первую очередь, мне очень понравились люди: настоящие сибиряки, те, на кого можно положиться, с кем реально внедрять какие-либо изменения. И после переезда в Красноярск (я здесь уже год) я в принципе каких-то особых изменений в своей жизни и не увидела.
— Ваша деятельность не связана напрямую со сложным производственным процессом, но, тем не менее, насколько вот это женская история?
— Несмотря на то, что мы не занимаемся непосредственно горной добычей, тем не менее, мы каждый день на связи с нашим основным производством, так как мы обеспечиваем комфорт и безопасность нашим коллегам на активах. Наша основная задача — разгрузить наших мужчин, которые находятся сейчас в тяжелых климатических условиях, на вахте, от тех работ, которые для них являются нетипичными и непрофильными. Кроме того, мы обеспечиваем выплату заработной платы, людей корпоративной связью, проводим все платежи внутри компании, сдаем бухгалтерскую отчетность
— Коллектив у вас женский, или есть в подчинении мужчины?
— 57% женщин, остальные — мужчины. IT-сфера традиционно более мужская. А все, что связано с бухгалтерией, кадрами, фронт-офисы, которые принимают документы, — здесь работают женщины.
По словам Натальи, компания стала для нее «любовью с первого взгляда».
— Я пришла в команду трансформаторов, и дух изменений, понимание пути, куда и как мы двигались в тот момент, и скорость, с которой мы двигались, были очень созвучны мне. А так как я человек, которому очень сложно сидеть на одном месте, то и компания обеспечила мне яркий старт, и до сих пор у меня нет остановки в движении, постоянно что-то происходит.
— Назовите три плюса и три минуса вашей профессии?
— Плюсы налицо. Мы достаточно свободны с точки зрения постановки целей. Сами определяем, куда мы движемся и как мы развиваемся в камках общей стратегии Компании. Это позволяет нам достаточно гибко реагировать на все вызовы. Еще плюс профессии в том, что я могу соприкоснуться с различными областями. Это не только золотодобыча, но и логистика, стройка, исследовательский центр, бухгалтерия, IT, трансформация бизнес-процессов. Еще большой плюс в моей должности — возможность выбрать себе людей, с кем я работаю. Потому что комфорт и понимание, что у тебя сильная команда, — это 200 процентов успеха в достижении поставленных целей. А минусы… Не знаю, можно ли это называть минусом. Когда мы работаем в режиме 24 на 7. Условно говоря, когда у нас просыпается Магадан, просыпаемся и мы, и когда засыпает Москва, засыпаем и мы. График работы у нас ненормированный, и работаем мы в таком широком временном диапазоне. Минусом можно считать географическое положение: мы не всегда находимся в тесном контакте с нашим руководством. Все-таки удаленность от корпоративного центра иногда мешает.
— Какими достижениями команды вы гордитесь?
— Нашему общему центру обслуживания уже 6 лет, и последние три года мы получаем различного рода награды и признание профессионального сообщества. Из последнего — общий центр обслуживания признан лучшим в России в области кадров. Мы брали награды за внедрение электронного документооборота и за то, как трансформируем наши процессы внутри. В прошлом году наш финансовый директор победила в номинации «Прорыв года» престижной премии «Талантливая женщина в современной индустрии».
— Расскажите о своей семье, ваши родители оказывали влияние на ваш выбор профессии?
— Я родилась в обычной семье, но продолжаю ее традиции. Папа работал в связи, мама — из бухгалтеров, много лет проработала в аудиторской компании. Родители всегда поддерживали мой выбор и давали свободу. Куда бы я ни двинулась в своей карьере, я всегда бы получила поддержку от них. Мы с детьми переехали в Красноярск. Они с большим вдохновением восприняли переезд, потому что это новый город, новый коллектив, новая школа. Для дочери это не первый опыт, и драйва, интереса к переезду в Красноярск с ее стороны, наверное, больше было, чем даже у меня. Сын на текущий момент учится в 1 классе. Ему нравится природа Сибири. Мы всей семьей ездим и на Торгашинскую лестницу, и в «Гремячую гриву». С нами еще переехали две собаки, и мы в принципе хорошо и комфортно себя чувствуем.
— При таком напряженном графике работы остается ли время на хобби, увлечения?
— В Красноярске наконец-то поняла, что такое спорт. Когда первый раз мы оказались на Татышеве, это был шок, потому что все бегут, а ты идешь, все кругом едут на роликах, а ты идешь, все едут на велосипедах, а ты продолжаешь идти. И ты думаешь: боже, куда они все вообще бегут, куда они торопятся, и зачем они все с таким энтузиазмом этим занимаются? Уже год я занимаюсь активно с тренером: бегаем, всячески поддерживаем спортивную форму. Это позволяет сохранить бешеный темп и жить в мультитаскинге 24 на 7, при этом успевать и с детьми в ТЮЗ сходить на «Снежную королеву», и поймать дзен на холме Торгашинки.
— Видите ли Вы перспективы дальнейшего роста? Есть у Вас мечта?
— Я нахожусь сейчас на достаточно высокой позиции. Для меня развитие и профессиональный рост заключаются в расширении сфер деятельности, а также в повышении своих компетенций в области управления персоналом. Поэтому буду учиться, пойду дальше в область МВА. А мечтаю я к концу своей карьеры оказаться в Сколково в качестве профессора, который будет читать лекции молодому поколению о том, как быть успешным в горнодобывающей отрасли.