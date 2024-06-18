Как финансовый менеджер Москву на Красноярск поменяла и создала команду мечты: история успеха Натальи Самигуллиной

— Плюсы налицо. Мы достаточно свободны с точки зрения постановки целей. Сами определяем, куда мы движемся и как мы развиваемся в камках общей стратегии Компании. Это позволяет нам достаточно гибко реагировать на все вызовы. Еще плюс профессии в том, что я могу соприкоснуться с различными областями. Это не только золотодобыча, но и логистика, стройка, исследовательский центр, бухгалтерия, IT, трансформация бизнес-процессов. Еще большой плюс в моей должности — возможность выбрать себе людей, с кем я работаю. Потому что комфорт и понимание, что у тебя сильная команда, — это 200 процентов успеха в достижении поставленных целей. А минусы… Не знаю, можно ли это называть минусом. Когда мы работаем в режиме 24 на 7. Условно говоря, когда у нас просыпается Магадан, просыпаемся и мы, и когда засыпает Москва, засыпаем и мы. График работы у нас ненормированный, и работаем мы в таком широком временном диапазоне. Минусом можно считать географическое положение: мы не всегда находимся в тесном контакте с нашим руководством. Все-таки удаленность от корпоративного центра иногда мешает.