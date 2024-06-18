В Омске начали косить траву в парках и на опасных перекрёстках

В Омске установилась благоприятная погода для роста травы, поэтому Управление дорожного хозяйства и благоустройства активизировало работы по покосу. В первую очередь скос ведётся специалистами на сложных перекрёстках и выездах, где из-за травы создаются аварийно-опасные ситуации. Как отмечают в омской мэрии, таких мест очень много, оперативно осуществить скос на всех участках невозможно.
Покос также начался в парках и скверах. Здесь большие объёмы, поэтому применяется не только ручной труд, но и специальная техника.
В администрации отмечают, что владельцы зданий часто пренебрегают необходимостью убирать траву самостоятельно. Таким владельцам выдаются предписания об устранении нарушений. Если предписание не выполняется, то предусмотрены административные штрафы. Для граждан размер штрафа составляет 300−500 рублей, для должностных лиц — 1 000 — 2 000 рублей или дисквалификация на срок до трёх лет, для юридических лиц — 10 000 — 20 000 рублей.
В УДХБ отмечают, что покос травы — это преимущественно ручной труд, а кадров не хватает. Ведомство приглашает на работу как сезонных рабочих, так и специалистов на постоянное трудоустройство. Подробную информацию можно узнать по телефону 21−67−71.