В Омске начали косить траву в парках и на опасных перекрёстках

В Омске установилась благоприятная погода для роста травы, поэтому Управление дорожного хозяйства и благоустройства активизировало работы по покосу. В первую очередь скос ведётся специалистами на сложных перекрёстках и выездах, где из-за травы создаются аварийно-опасные ситуации. Как отмечают в омской мэрии, таких мест очень много, оперативно осуществить скос на всех участках невозможно.