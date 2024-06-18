Здание «Платинум Арены» 22 июня станет точкой притяжения света в Хабаровске

22 июня в городах-героях и городах воинской славы, состоится уникальное шоу (0+) приуроченное ко Дню памяти и скорби. Хабаровск станет одним из 4 городов России, где пройдет световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти». С 21:00 до 23:00 жители и гости краевой столицы смогут наблюдать его на площадке у «Платинум Арены», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Уникальность проекта состоит в стремлении помнить и в самом создании проекционно-светового контента, основанного на исторических фактах и повествующего про единство народа перед большой опасностью. Бесспорно, это напоминание о колоссальном человеческом подвиге, о вкладе советского народа в Великую победу во Второй мировой войне и вкладе, который внёс их родной город! — отметила заведующий сектором развития гражданских инициатив комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Надежда Коряковцева.
Световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти» — еще один способ сказать «спасибо» и отдать дань уважения тем, кто подарил нам эту Победу: фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла, узникам концлагерей. События Великой Отечественной войны не должны быть забыты и световые инсталляции — это способ сохранить память, передать частичку истории тем, кто не имел возможности пообщаться с ветеранами и услышать воспоминания о войне из первых уст.
Напомним, в этом году световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти»: смогут посмотреть жители Хабаровска, Смоленска, Тулы и Великого Новгорода.