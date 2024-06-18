Здание «Платинум Арены» 22 июня станет точкой притяжения света в Хабаровске

Световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти» — еще один способ сказать «спасибо» и отдать дань уважения тем, кто подарил нам эту Победу: фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла, узникам концлагерей. События Великой Отечественной войны не должны быть забыты и световые инсталляции — это способ сохранить память, передать частичку истории тем, кто не имел возможности пообщаться с ветеранами и услышать воспоминания о войне из первых уст.