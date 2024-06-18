Новосибирский ветеран СВО взял «золото» в беге после ранения

В Новосибирске 22-летний ветеран СВО Александр Бабушкин завоевал «золото» в забеге на 400 метров. Соревнования прошли 15 июня в спорткомплексе «Чкаловец».
Спортсмен пробежал дистанцию в 400 метров за минуту с лишним и занял первое место. Александр бежал в общей массе участников, хотя его выделили в отдельную категорию для паралимпийцев.
— Около года назад после ранения я начал заниматься бегом, до этого с легкой атлетикой не сталкивался. На службе была физическая подготовка личного состава, мы бегали кроссы по 5−10 км, — рассказал КП-Новосибирск Алексендр Бабушкин.
Ранее новосибирец завоевал «золото» в плавании на 50 метров, «бронзу» в беге на дистанции в 200 метров и еще одну «бронзу» за прыжки в длину на соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-2024».