Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» двум врачам из Иркутска

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» двум медикам высшей категории одной из офтальмологических клиник Иркутска. Указ опубликован на сайте Кремля и подписан 16 июня 2024 года.
«За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение присвоить почетное звание “Заслуженный врач РФ”», — говорится в указе.
Звание получили заведующая отделением охраны зрения детей Анна Короленко и заведующая лечебно-консультационным отделением Ольга Розанова.
Ранее иркутские медики сделали операцию девочке, которая родилась с удвоением желудка и пищевода.
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