Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» двум врачам из Иркутска

Двое офтальмологов из Иркутска стали обладателями государственной награды.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» двум медикам высшей категории одной из офтальмологических клиник Иркутска. Указ опубликован на сайте Кремля и подписан 16 июня 2024 года.

«За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение присвоить почетное звание “Заслуженный врач РФ”», — говорится в указе.

Звание получили заведующая отделением охраны зрения детей Анна Короленко и заведующая лечебно-консультационным отделением Ольга Розанова.

Ранее иркутские медики сделали операцию девочке, которая родилась с удвоением желудка и пищевода.

Таже АиФ-Иркутск писали о бывшем главе иркутского минздрава Алексее Шелехове, который отправился в зону специальной военной операции полевым хирургом в военном госпитале.