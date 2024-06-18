Жаркая погода и дети: как защитить здоровье малышей — советы врача-педиатра

Лето в самом разгаре и, конечно, детям не хочется сидеть дома. Однако пора каникул и отпусков славится не только приятным теплом, но и опасностями, которое оно таит. Подробнее о мерах безопасности и основных угрозах на жаре chel.aif.ru рассказала Александра Кутнякова, врач-педиатр Поликлиники № 1 ДГКБ № 8.