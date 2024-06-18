Жаркая погода и дети: как защитить здоровье малышей — советы врача-педиатра

Лето в самом разгаре и, конечно, детям не хочется сидеть дома. Однако пора каникул и отпусков славится не только приятным теплом, но и опасностями, которое оно таит. Подробнее о мерах безопасности и основных угрозах на жаре chel.aif.ru рассказала Александра Кутнякова, врач-педиатр Поликлиники № 1 ДГКБ № 8.
"В жаркую погоду, специалисты выявляют два основных опасных фактора для детского здоровья, а именно:
Тепловой удар
Это одно из самых опасных состояний, вызванных перегревом. Симптомы включают высокую температуру тела, головокружение, тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение и потерю сознания. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Обезвоживание
Дети теряют жидкости быстрее, чем взрослые, что может привести к слабости, сухости во рту, уменьшению количества мочи и даже к судорогам. Важно следить за водным балансом ребенка/
Чтобы уберечь ребёнка от теплового удара и обезвоживания существуют общеизвестные меры, которые мы не перестаём напоминать родителям наших маленьких пациентов:
Одежда
Одевайте ребенка в легкую, светлую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок, чтобы кожа могла дышать, не забывая про головной убор!
Гидратация
Обеспечьте ребенку достаточное количество питьевой воды. Избегайте сладких и газированных напитков, так как они могут способствовать обезвоживанию.
Тень и прохлада
Избегайте длительного пребывания на солнце, особенно в самые жаркие часы с 11:00 до 16:00. Находите места в тени или прохладные помещения.
Активность
Ограничьте физическую активность ребенка на улице в жаркие дни. Планируйте активные игры на утренние или вечерние часы.
Защита
Всегда наносите на нежную кожу ребёнка специальные средства, содержащие SPF. Некоторые родители допускают ошибку, используя подобные крема и спреи только на семейном отдыхе у водоёмов. На самом деле этот вид защиты кожи важен не только для детей, но и взрослых!".