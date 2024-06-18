За неделю с 10 по 16 июня 2024 года в РФ выявлен 8 168 новых случаев коронавируса, 240 — в Самарской области.
В России госпитализирован за этот период 1 161 человек, 14 — в Самарской области.
Умер за это время 31 житель России, в Самарской области летальных исходов не зафиксировано.
Выздоровели за неделю с 10 по 16 июня 2024 года в стране 10 750 человек, в регионе — 468 человек.
Показатель заболеваемости коронавирусом (на 100 тысяч населения) за прошедшую неделю в России снизился в сравнении с предыдущей на 31,8%.