В омском парке 30-летия ВЛКСМ заметили краснокнижных лебедей

«Мы любим кормить птиц, и они привыкают к месту кормления. Многие “столуются” там, где много мусора. Но такая еда не идёт на пользу — птица может заболеть. Поэтому, если вы хотите помочь птицам, старайтесь меньше вмешиваться в их жизнь. Можно организовать подкормку в трудные для птиц времена — это зима, ранняя весна. Подкармливать птиц стоит в отдалении от домов, где живут люди, и мест, где обитают хищники. В качестве корма требуется использовать только натуральные продукты: кормовую смесь для птиц, семечки. Никакого хлеба и варёной гречки!» — рассказала omsk.aif.ru начальник отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования уникального омского природного парка «Птичья гавань» Ирина Швидко.