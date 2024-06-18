В Москве стало меньше вредных выбросов

Собянин напомнил, что электробусы появились в Москве в 2018 году. По его словам, с тех пор выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн. «Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, таких машин сегодня уже больше 1,7 тысячи», — отметил мэр.