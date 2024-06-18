Почему не стоит ехать в Барселону, рассказали казахстанцы

«Мы вылетели из Милана в Мадрид за 24 000 тенге, и да, билет в Барселону обходится дешевле, так как стоит примерно 10 000 тенге. Но уже за жилье ты платишь больше. Например, в Мадриде мы снимали апартаменты за 45 000 тенге сутки, а в Барселоне за примерную стоимость мы жили в хостеле. В Мадриде чисто, очень мало иммигрантов, люди добрые. Этого же я не могу сказать про Барселону, там шумно, дорого и воняет. Поэтому если у вас ограниченное время, то не стоит тратить его на Барселону, лучше езжайте в Мадрид или в Валенсию. Это лучшие города, по моему мнению, в Европе».