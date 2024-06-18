Почему не стоит ехать в Барселону, рассказали казахстанцы

Мадина и ее супруг Амир посетили Испанию впервые, однако не только Барселону, но и другие города. По словам пары, как только они приехали в Барселону, друзья их предупредили, что стоит держать личные вещи, телефоны и сумки при себе. Дело в том, что в городе очень много карманников и ограблений, поэтому нужно всегда быть начеку.
«Сначала мы отнеслись ко всему с юмором, подумали, что мы опытные путешественники и ничего нам не грозит. Конечно же, меры предосторожности мы соблюдали, но когда ты видишь, что идущего перед тобой человека обобрали, то чувствуешь некий дискомфорт. Наши подруги, проживающие там, показали, как они защищают свои сумки в туристических местах. Например, одна моя подруга носит свою небольшую сумку под огромной футболкой. Постоянное психологическое напряжение порядком начинает надоедать, так как ты не можешь наслаждаться отдыхом».
Путешественница отметила, что в Барселоне очень грязно. Мусорные баки могут стоять переполненными, а жара на улице усугубляет ситуацию.
«Когда я была в Милане прошлым летом, то думала, что хуже уже ничего не будет. Но оказалось, что будет. В Барселоне неприятен сам запах воздуха, к нему нужно привыкать пару дней. До этого мы были в Мадриде, и нам настолько он понравился, что мы пожалели, что приехали в Барселону».
На наш вопрос о том, не компенсировала ли архитектура города всех минусов, Мадина ответила отрицательно.
«Я ценю историю, архитектуру, дизайн и неплохо разбираюсь в этих дисциплинах. Но, знаете, главное в путешествиях — это все-таки отдых, а не постоянный дискомфорт. Было страшно, что нас ограбят. Потом стоял неприятный запах всюду. Еще один минус Барселоны — это иммигранты. Причем их значительно больше, чем в других городах Испании и странах Европы».
Мадина также отмечает дороговизну города даже в сравнении со столицей Испании — Мадридом.
«Мы вылетели из Милана в Мадрид за 24 000 тенге, и да, билет в Барселону обходится дешевле, так как стоит примерно 10 000 тенге. Но уже за жилье ты платишь больше. Например, в Мадриде мы снимали апартаменты за 45 000 тенге сутки, а в Барселоне за примерную стоимость мы жили в хостеле. В Мадриде чисто, очень мало иммигрантов, люди добрые. Этого же я не могу сказать про Барселону, там шумно, дорого и воняет. Поэтому если у вас ограниченное время, то не стоит тратить его на Барселону, лучше езжайте в Мадрид или в Валенсию. Это лучшие города, по моему мнению, в Европе».