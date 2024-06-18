Кишит «отравой»: оборот популярного продукта запретили в Приморье — это опасно

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проверили партию картофеля, прибывшего из Китая. В образцах выявлена бурая гниль и гусеницы картофельной моли. В последний раз вредителя в импортной продукции обнаруживали 15 лет назад, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ведомство.
Партия картофеля из Китая весом 28,9 тонн проинспектирована на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». В образцах картофеля выявлен карантинный для ЕАЭС объект — бурая гниль картофеля. В этих же образцах выявлена гусеница карантинного для ЕАЭС вредителя — картофельной моли.
Управлением Россельхознадзора запрещен выпуск партии в оборот. По выбору собственника продукции она будет уничтожена.
Отметим, это второй в этом году случай выявления картофельной моли (первый в 2024 году случай был выявлен 8 мая). До этого картофельная моль в импортных партиях продукции, поступающих в Приморский край, не выявлялась последние 15 лет. Бурая гниль картофеля выявлена с начала года в третий раз.