Кишит «отравой»: оборот популярного продукта запретили в Приморье — это опасно

Отметим, это второй в этом году случай выявления картофельной моли (первый в 2024 году случай был выявлен 8 мая). До этого картофельная моль в импортных партиях продукции, поступающих в Приморский край, не выявлялась последние 15 лет. Бурая гниль картофеля выявлена с начала года в третий раз.