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Почему не оформляете? Родителям сказали о возможности получать сразу две выплаты

Выплачивать семьям могут не только единое пособие.

Источник: AmurMedia

Россиянам рассказали о возможности получать две выплаты одновременно. Некоторые родители об этом праве не знают.

Специалисты госпортала Объясняем.рф напомнили, что единое пособие и выплаты из маткапитала можно получать одновременно. Обе выплаты назначаются на 12 месяцев, а затем их нужно продлевать.

Подать заявку на выплаты можно через портал госуслуг, в МФЦ или Социальном фонде.

Есть один нюанс: если одобрили единое пособие, выплаты из маткапитала автоматически приостановят. Это относится к тем случаям, когда обе меры поддержки оформлены на одного ребенка.

Чтобы дальше получать деньги из маткапитала, нужно подать заявление снова, подчеркнули на портале.