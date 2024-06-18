Почему не оформляете? Родителям сказали о возможности получать сразу две выплаты

Россиянам рассказали о возможности получать две выплаты одновременно. Некоторые родители об этом праве не знают.
Специалисты госпортала Объясняем.рф напомнили, что единое пособие и выплаты из маткапитала можно получать одновременно. Обе выплаты назначаются на 12 месяцев, а затем их нужно продлевать.
Подать заявку на выплаты можно через портал госуслуг, в МФЦ или Социальном фонде.
Есть один нюанс: если одобрили единое пособие, выплаты из маткапитала автоматически приостановят. Это относится к тем случаям, когда обе меры поддержки оформлены на одного ребенка.
Чтобы дальше получать деньги из маткапитала, нужно подать заявление снова, подчеркнули на портале.