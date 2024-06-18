В Прокопьевске две машины с разницей в 10 минут съехали в один кювет

В Прокопьевске полицейские устанавливают обстоятельства двух ДТП, произошедших накануне с разницей в 10 минут в одном и том же месте на ул. Высокогорная рядом со строением 2а.
Предварительно установлено, что около 19:10 64-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара», двигаясь в сторону улицы Проспектная, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не пострадал.
Спустя 10 минут 28-летий водитель автомобиля «Шевроле Ланос» при тех же обстоятельствах съехал с дороги, столкнулся с лежащим «Сузуки» и наехал на 52-летнюю женщину, которая подходила уточнить состояние здоровья пожилого водителя. Она получила травмы, ей помогают медики.
«Соблюдайте требования ПДД, будьте внимательными и дисциплинированными на дороге. Учитывайте погодные и дорожные условия при выборе безопасного скоростного режима, дистанции до впереди идущего транспорта, а также бокового интервала», — напоминают инспекторы и продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.