Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прокопьевске две машины с разницей в 10 минут съехали в один кювет

«Проклятым» местом стала улица Высокогорная рядом с домом 2а.

В Прокопьевске полицейские устанавливают обстоятельства двух ДТП, произошедших накануне с разницей в 10 минут в одном и том же месте на ул. Высокогорная рядом со строением 2а.

Предварительно установлено, что около 19:10 64-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара», двигаясь в сторону улицы Проспектная, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не пострадал.

Спустя 10 минут 28-летий водитель автомобиля «Шевроле Ланос» при тех же обстоятельствах съехал с дороги, столкнулся с лежащим «Сузуки» и наехал на 52-летнюю женщину, которая подходила уточнить состояние здоровья пожилого водителя. Она получила травмы, ей помогают медики.

«Соблюдайте требования ПДД, будьте внимательными и дисциплинированными на дороге. Учитывайте погодные и дорожные условия при выборе безопасного скоростного режима, дистанции до впереди идущего транспорта, а также бокового интервала», — напоминают инспекторы и продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.